Boca Juniors: Entrenador xeneize rompió silencio tras postergarse final de Copa  Libertadores |VIDEO |FOTOS

El entrenador del Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto se pronunció sobre la postergasión de la final de la Copa Libertadores de parte de la Conmebol.



Boca Juniors había pedido horas atrás la postergación indefinida de la final de la Copa Libertadores, debido a los incidentes de violencia que se suscitaron la tarde del sábado que desencadenó con la lesión de Pablo Pérez y un juvenil de la plantilla



"No es como se debe vivir una final. Estábamos en desventaja ayer y hoy también y lo mejor era no jugar. Lamentablemente nos tocó vivir algo que no tiene que ver con una final de Copa Libertadores"



"todos saben lo que pasó y lo que nos tocó vivir en el micro lo legal y administrativo lo verá el presidente. Sea River o cualquier rival debíamos llegar los dos en la misma condición", señaló el DT de Boca juniors.

Conferencia de Guillermo Barros

"Para los dirigentes es un dolor es un desastre, porque debía ser una fiesta del fútbol argentino y mundial y eso nos pone triste. Uno va preparado con un trabajo de todo un año. Soy un convencido de que los partidos se ganan dentro de la cancha, pero presentamos todos los documentos y la denuncia que presentamos a los directivos de la Conmebol", dijo el presidente Boca Juniors, Daniel Angelici