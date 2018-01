Boca Juniors: Esto dijo entrenador sobre colombianos denunciados por agredir mujeres [VIDEO] 

Se lava las manos. El entrenador de Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto, tuvo un diálogo con la prensa argentina y evidenció su incomodidad con la situación de sus jugadores, los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, ambos involucrados en una denuncia por violencia de género.



La situación en la interna de Boca Juniors es clara. El técnico no está dispuesto a defenderlos. "De los colombianos no tengo que hablar yo. Esperaremos que la Justicia dictamine lo que pasó. No sé como está la situación. Esperemos la resolución y determinaremos en conjunto con la dirigencia", dijo el popular 'Mellizo' luego que saliera a la luz un segundo audio de Edwin Cardona.



Mientras tanto en los entrenamientos de Boca Juniors por la mañana los jugadores Edwin Cardona y Wilmer Barrios no participaron de la práctica dirigida por Barros Schelotto, quien ha sido muy drástico como los temas de disciplina. El DT envió un mensaje al hacer entrenar al otro colombiano, Frank Fabra, con la quinta división de Boca, pese a que este solo fue citado como testigo.



Por su parte la cadena TyC Sport dejó entrever que las mujeres que entablaron una denuncia penal contra ambos jugadores de Boca Juniors, levantarían la misma en las próximas horas. Sin embargo pese a esta situación Edwin Cardona y Wilmer Barrios no serían tomados por el estratega en adelante.