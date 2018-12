Boca Juniors: Guillermo Barros Schelotto no seguirá en el club Xeneize

Guillermo Barros Schelotto no renovará su contrato como entrenador del Boca Juniors, que vence el próximo 31 de diciembre, informó el diario deportivo Olé de Argentina.



Según añade la publicación en su sitio digital, Barros Schelotto y su hermano mellizo, Gustavo, que forma parte del cuerpo técnico de Boca Juniors, mantuvieron una reunión con el presidente del club, Daniel Angelici, y se resolvió que no continuarán tras el final del vínculo contractual.



Esta situación se da después de que el pasado domingo el 'Xeneize' perdiera en Madrid ante River Plate -su eterno rival- la final de la Copa Libertadores.



Por su parte, consultadas por Efe, fuentes de Boca Juniors declinaron confirmar o desmentir la salida de Barros Schelotto, al remarcar que el club "nunca saca un comunicado por si renueva a un técnico o no".

Los mellizos asumieron la dirección técnica del club en 2016 y desde entonces los 'xeneizes' ganaron las dos últimas Superligas.



Los candidatos para suceder a los mellizos son los experimentados José Pékerman y Alejandro Sabella, y los jóvenes Gabriel Heinze y Sebastián Beccacece, según la prensa local.

