Carlos Zambrano uno de los zagueros más cuestionados en Boca Juniors está en Lima de vacaciones y desde Buenos Aires hay cierto nerviosismo en que el jugador decida negociar su futuro con Alianza Lima, equipo del cual es hincha y que está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para fichar al defensor como el gran refuerzo la Copa Libertadores 2023.

El ‘León’ ha rechazo una propuesta del cuadro xeneize para para renovar una temporada más, para sorpresa de Juan Román Riquelme, directivos que apoyó en todo momento la presencia del peruano en la ‘Bombonera’ y que estaría dispuesto a viajar a Lima, en los próximos días, para regresar con la firma del defensor en un nuevo contrato y nuevas condiciones.

Con 33 años, el defensor de Boca Juniors ya he dejado entrever si deseo de no seguir soportando la excesiva presión que genera una temporada en el cuadro de Hugo Ibarra . El ‘León’ también expresó a la prensa argentina su deseo de retirarse con la casaquilla de Alianza Lima y poder debutar en la Liga1 de Perú donde no ha podido jugar por emigrar a temprana edad a Europa.

Carlos Zambrano llegó a LIima para pasar vacaciones (Video: YouTube)

Riquelme ofrece continuidad a Carlos Zambrano con este salida

La novedad en la propuesta de Juan Román Riquelme para convencer a Carlos Zambrano, según diario Olé, sería ofrecerle mayor oportunidad de continuidad en el equipo ‘Azul y oro’ en la Copa Libertadores, tras el posible alejamiento de Marcos Rojo, quien había competido con el peruano el puesto en las últimas fechas, hasta que se lesionó.

Esta emana será clave para Boca Juniors y Carlos Zambrano, puesto que Alianza lima empieza sus trabajos de pretemporada este jueves y Guillermo Salas espera hacerlo con el equipo completo, aunque no tendría inconveniente en esperar a que el ‘León’ resuelva su vínculo con los xeneizes.