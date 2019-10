Boca Juniors: Hinchas y exjugadores piden que Ricardo Gareca sea el nuevo entrenador de los xeneizes | VIDEO

Este nuevo dolor en en los hinchas de Boca Juniors tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de River Plate parece hacer insostenible la permanencia de Gustavo Alfaro en medio de este escenario el nombre más pedido por los hinchas y ex jugadores es el de Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana, quien ya dijo que no a los xeneizes a principios de año.

En medio de ello, el exjugador de Boca Juniors, José Basualdo, sugirió un nombre para que tome el mando del 'Xeneize', en caso se produzca la salida de Alfaro del banquillo. Para 'Pepe' no hay otra opción mejor que Ricardo Gareca, actual DT de la selección peruana.



"En estos momentos, de los que hay, a mí me gusta el 'Flaco' Gareca. No hay muchos técnicos tampoco para este momento. No hay tantos técnicos a la altura de un club como Boca. Es difícil encontrar un técnico para Boca", dijo en entrevista a Fox Sports.

La opinión de José Basualdo sobre quien debe ser el próximo entrenador de Boca Juniors. (Captura y video: Fox Sports)

Basualdo explicó qué virtudes encuentra en Ricardo Gareca para tener su preferencia. "Gareca tiene tranquilidad, experiencia, selección, Mundial, tiene una espalda que puede llegar a ser un buen técnico. Boca Juniors necesita un técnico que venga y que no le pese nada", añadió.

Por otro lado, Basualdo, campeón con Boca Juniors de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en el 2000, mencionó que el conjunto 'Azul y Oro' debió haber jugador "los dos partidos como ayer", en La Bombonera, en la que ganó 1-0, pero no le alcanzó para clasificar a la final.