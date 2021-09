En el último encuentro entre el Boca Juniors y el Defensa y Justicia, el central Marcos Rojo se llevó ovación de la hinchada del ‘Xeneize’ al ejecutar una rabona que casi termina en gol. Pese a los esfuerzos de ambos equipos, el encuentro por la fecha 11 de La Liga Profesional de Argentina terminó con un empate sin goles en la Bombonera.

Corría el minuto 25 del segundo tiempo cuando el zurdo recibió un tiro de esquina que le cayó en la pierna derecha. Sin pensarlo mucho, pasó su pierna izquierda por detrás de la derecha y metió un puntazo buscando sorprender al rival. La pelota rebotó y le cayó a su compañero Medina, quien lanzó el esférico al ángulo izquierdo del arco, pero fue atajado impecablemente por el portero del Defensa.

El recurso empleado por Rojo es distintivo en su carrera deportiva debido a que también lo hizo en partidos con la selección de Argentina y con su exclub Estudiantes de La Plata. “Con la derecha soy de palo. Siempre, sin pensarlo, la corro y le pego de rabona, porque no le pego bien con la derecha. En ese momento, no lo pensé. Me salió. Cuando miro la pantalla y lo enfocan a Sabella, que se agarra la cabeza... Me reía... Justo lo enfocaron”, bromeó el argentino en el 2020 al recordar el famoso pase en el mundial de Brasil.

La rabona del defensa generó una serie de comentarios y memes que inundaron las redes sociales. “Hay que pedirle perdón a Marcos Rojo. Todos. De uno en uno. Es buenísimo hace todo. Un líder de jerarquía”, señalaron los usuarios.