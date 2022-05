Andrés Costa, presidente de Always Ready, denunció que la directiva de Boca Juniors entregó regalos a los árbitros (encabezados por el peruano Kevin Ortega) que dirigieron el partido por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. Frente a tamaña acusación, desde el club argentino no tardaron en responder y lo hizo mediante Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol.

De entrada, el ‘Patrón’ Bermúdez aclaró que la directiva a la que pertenece siempre ha tenido ese tipo de gestos con distintas ternas arbitrales. Incluso, el dirigente colombiano desveló que en más de una ocasión hubo testigos que presenciaron aquellos actos. Asimismo, el exfutbolista cree que no hay nada irregular en todo el asunto.

“A mí siempre me gusta hablar de cosas serias, importantes, y les voy a decir la verdad, para que todos los sepan. Desde que estamos en Boca, como Consejo, en cada partido tenemos la cortesía y delicadeza de regalar un presente al cuerpo arbitral, en todos los partidos que estamos, hay testigos. Con altura o dignidad, nunca fuimos a pedir la camiseta porque se equivocan ni ahora vamos a ir, ja. Me da risa la situación”, expresó Bermúdez.

En la misma línea, el ganador de la Libertadores con Boca sostuvo: “Nosotros como Consejo de Fútbol siempre hemos regalado presentes al cuerpo arbitral, lo hacemos desde que inició nuestro ciclo. No nos hemos prevenido para evitar hacer un presente que es simplemente una camiseta, y desearle la mejor de las suertes”.

En el grupo de prensa de @ClubAlwaysReady denuncian que antes del partido los árbitros habrían recibido presentes 🎁 de parte de @BocaJrsOficial @CONMEBOL @Libertadores pic.twitter.com/UW53EvLeLy — Jaime Vega (@JaimeVegaOk) May 5, 2022

¿Y el trabajo arbitral?

Boca Juniors ganó 1-0 con un gol de Eduardo Salvio por la vía del penal. Para la prensa boliviana, la acción previa a la pena máxima dejó muchas dudas. Mientras que algunos jugadores Always Ready creen que fueron perjudicados con la decisión del árbitro y más en una instancia clave. Al respecto, Bermúdez también tuvo unas palabras.

“Normal, me pareció normal, no vi situación anómala. No nos hemos caracterizado nunca de hablar de detalles. La jugada del penal es difícil, el arquero sale rápido, choca con el jugador y la pelota, salir a señalar un árbitro sin VAR es injusto. Me pareció un arbitraje normal”, indicó el ‘Patrón’.

¿Cómo quedó Boca en su grupo de Libertadores?

En el partido de este miércoles en La Paz, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, el ‘Xeneize’ venció al equipo boliviano con un gol de penal a los 37 minutos. Los medios locales aseguraron que la falta fue dudosa.

En la llave el brasileño Corinthians es líder con siete puntos, escoltado por Boca Juniors con seis. Ambos están en zona de clasificación para octavos de final. Tercero está el colombiano Deportivo Cali con cinco y en el fondo Always Ready con cuatro.