Boca Juniors: Ricardo Gareca rechazó esta atractiva oferta de presidente  xeneize | VIDEO | FOTOS 

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , tuvo que decirle que no a uno de sus sueños pendientes. Ponerse el buzo de Boca Juniors , club donde fue goleador e ídolo. Así lo reveló el presidente del club azul y oro, Daniel Angelici, quien pensó en el 'Tigre' para reemplazar a Guillermo Barros Schelotto.



El titular de Boca Juniors brindó una entrevista para el programa Fox Sports Radio, de Argentina y reveló que tras perder la final de la Copa Libertadores ante River Plate en Madrid conversó con Ricardo Gareca y le ofreció la dirección técnica del equipo y el DT de la selección peruana le dijo: NO.



El presidente xeneize también aclaró que junto a Ricardo Gareca, lo hizo también con Gerardo Martino. "Los dos me dieron su argumento, los dos agradecieron y saben lo que es Boca Juniors, pero tenían compromisos asumidos y por eso no vinieron", indicó el directivo.



Ricardo Gareca rechazó esta atractiva oferta de Boca Juniors

Ricardo Gareca , tiene contrato con la selección peruana hasta el final de las Eliminatorias a Qatar 2022. de clasificar el contrato del 'Tigre' se ampliaría hasta el final de la fiesta mundialista.