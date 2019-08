Boca Juniors vs Almagro EN VIVO con el debut de Daniele de Rossi en la Copa Argentina   

Boca Juniors vs. Almagro EN VIVO | EN DIRECTO |TV ONLINE Los xeneizes viajan hasta La Platae, lugar que verá el debut del italiano Daniele De Rossi cuando enfrenten al Almagro en busca de los octavos de final de la Copa Argentina , partido programado, desde las 7:10 p.m. (hora peruana), en el estadio Ciudad de La Plata y que puede s seguir por la señal de TyC Sports.



¿Vas a seguir el Boca Juniors vs Almagro vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en La Plata.



Los xeneizes están preparados para este Boca Juniors vs Almagro y todos se preparan para el debut de Daniele De Rossi, con un festejo feliz antes de asumir compromisos más exigentes en la Superliga (Aldovisi) y (LDU de Quito) la Copa Libertadores.



Gustavo Alfaro ha intentado gestionar sus recursos para este Boca Juniors vs Almagro. Fura de la presencia de Daniele De Rossi, habría otras modificaciones como la reaparición de Lisandro López en la zaga tras deja r en el olvido una lesión muscular.



Boca Juniors vs. Almagro | Horarios del partido:



19:10 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1)

20:10 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

21:10 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:10 horas del miércoles - Reino Unido

02:10 horas del miércoles - España, Alemania, Italia, Francia

Daniele De Rossi debuta ante Almagro

El tanto el cuadro platense se prepara para este Boca Juniors vs Almagro, pero también para el inicio de Primera Nacional argentina y sabe que llega con menos horas de vuelo que los xeneizes, que llegan a ritmo de Copa Libertadores.



Carlos Mayor, técnico de Almagro, sabe que el exceso de confianza de la visita puede jugar a su favor ante Boca Juniors. "La clave es el trabajo sin la pelota, la inteligencia y la táctica para recuperarla", dijo el DT 'Tricolor' que espera enfrentarse a Talleres o Banfield en octavos de final.

Boca Juniors vs Almagro: Posible alienaciones.



Boca Juniors: Díaz; Weigandt, López, Alonso, Fabra; Salvio, Capaldo, De Rossi, Mac Allister; Zárate y Ábila.



Almagro: Limousin; Jaque, Arrechea, Diana y Arias; Bossio; Méndez, Benítez, Herrera, Martínez; y Suárez.