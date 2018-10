Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO ONLINE Los 'Xeneizes' buscan en Belo Horizonte su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2018. Los pupilos del 'Mellizo' Barros Schelotto saben que este jueves no tiene una tarea fácil en el Estadio Mineirao, desde las 7:45 p.m., (Hora peruana). Partido que puedes seguir por la señal de Fox Sports para Latinomerica.



Este Boca Juniors vs Cruzeiro se presenta favorable para los argentinos, pues llegan con la tranquilidad de manejar un resultado de 2-0 a favor. Un empate a un gol en brasil podría definir la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.



Pero este Boca Juniors vs Cruzeiro será muy distinto al vivido en 'La Bombonera'. Primero por la ausencia de Esteban Andrada, por un cirugía en el rostro tras su choque con Dedé. Agustín Rossi será su reemplazo en el arco. El 'Mellizo'tampoco contará con Leonardo Jara y Darío Benedetto, por lesión, y los reemplazaría con Julio Buffarini y Ramón Ábila.



Los brasileños podrían hacerse fuertes para este Boca Juniors vs Cruzeiro, no solo por la localía en el Estadio Mineirao. Sino también por la vuelta al once inicial de Dedé, luego que el Tribunal de Conmebol anulara la tarjeta rioja por el cabezazo accidental sobre el golero xeneize Esteban Andrada.



Mano Menezes sabe que para este Boca Juniors vs Cruzeiro, no se puede equivocar. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que no disputó el juego en la ida sería una novedad esta noche en el once de la 'Raposa' que ocupa el séptimo lugar del Brasileirao y viene de caer 3-1 ante Palmeiras.

Boca Juniors vs Cruzeiro: Probables alineaciones



Cruzeiro: Fabio; Edilson, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Giorgian de Arrascaeta, Thiago Neves; y Hernán Barcos.



Boca Júniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Wilmar Barrios, Nahitán Nández, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Cristian Pavón y Mauro Zárate.