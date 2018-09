Boca Juniors vs Cruzeiro EN VIVO EN DIRECTO. 'Xeneizes' reciben este miércoles a los 'Celestes' en el Estadio La Bombonera por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido arrancará a las 7:45 p.m. de Perú (9:45 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Boca Juniors vs Cruzeiro vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Boca Juniors y Cruzeiro protagonizarán uno de los choque más atractivos de la Copa Libertadores, ya que ambos equipos cuentan con grandes jugadores de esta parte del mundo.

Los de Guillermo Barros Schelotto están obligados a dar el primer golpe a Cruzeiro para llegar de la mejor forma al partido de vuelta en Brasil. Boca Juniors buscará su séptima Copa Libertadores, que no gana desde el 2007.



Para enfrentar a Cruzeiro, Boca Juniors recuperó a jugadores de importancia como Fernando Gago y el goleador de la pasada temporada Darío Benedetto. Carlos Tevez no arrancaría como titular.



Cruzeiro, por su parte, también cuenta con un gran plantel. Tiene en sus filas al brasileño Fred, al argentino Hernán Barcos, al uruguayo De Arrascaesta, entre otros habilidosos jugadores. Cariocas no se querrán ir de Buenos Aires no las manos vacías.



Boca Juniors vs Cruzeiro: Alineaciones probables



Boca Juniors: Andrada, Jara, Goltz, Izquierdoz, Olaza, Nandez, Barrios, Pérez, Pavón, Zárate, Benedetto.



Cruzeiro: Fábio, Edilson, Leo, Dedé, Egidio, Henrique, Silva, Romero, Neves, Robinho, Barcos.