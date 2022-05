Boca Juniors vs. Defensa y Justicia EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional este martes 10 de mayo del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Después de tantas idas y vueltas, la organización lanzó los horarios y las fechas para esta etapa y causó polémica. De lado del ‘Halcón’ protestaron por el corto tiempo entre un juego y otro (jugaron el domingo). Mientras que los ‘Xeneizes’ lo hicieron el sábado pasado. La molestia pasó por el tiempo que cada protagonista tuvo para descansar.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la Copa Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (11 de mayo)

Al margen de ello, Boca Juniors alista cambios para afrontar el cruce a un solo partido. En la zaga vuelven Carlos Zambrano, Luis Advíncula y Frank Fabra por Gabriel Aranda, Jorge Figal y Agustín Sández, respectivamente. En el ataque, Eduardo Salvio será quien acompañe a Darío Benedetto y Sebastián Villa en el habitual tridente.

De su lado, Defensa y Justicia quiere dar el golpe en la casa de los boquenses. Para este compromiso, el técnico Sebastián Beccacece debe ser cuidadoso por el corto periodo para el descanso de sus dirigidos. Pese a ello, Francisco Pizzini, Miguel Merentiel y Walter Bou se perfilan como los hombres más importantes del ‘Halcón’.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Defensa y Justicia puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Óscar Romero, Pol Fernández, Alan Varela; Eduardo Salvio, Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Gabriel Hachen, Kevin Gutiérrez, Francisco Pizzini, Gabriel Alanís o Carlos Rotondi; Walter Bou y Miguel Merentiel.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Defensa y Justicia por la Copa Liga Profesional?