Boca Juniors vs. Gimnasia EN VIVO vía ESPN y Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 23 de la Liga Profesional este jueves 6 de octubre del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los ‘Xeneizes’ defienden el primer lugar de la tabla, posición que consiguieron por ganarle 1-0 a Vélez Sarsfield y con la caída de Atlético Tucumán ante Patronato por 2-1. El elenco que lidera Hugo Ibarra, que encadena 13 juegos en calidad de invicto, solo necesita ganar para mantenerse en la cima de la competición.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Gimnasia por Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (7 de octubre)

De no mediar inconvenientes, el ‘Negro’ Ibarra debe usar la base que venció al ‘Fortín’ en casa. En más, Norberto Briasco es la gran novedad en la lista de convocados. Mientras que Luca Langoni se entrenó con sus compañeros y debe estar a la expectativa. Finalmente, Cristian Medina podría tener una chance en lugar de Pol Fernández.

De su lado, Gimnasia enfrenta a un rival directo por el título. El elenco de La Plata sumó 37 puntos por los 42 de los boquenses. Para esta cita importante, el entrenador Néstor Gorosito propondría el retorno de Matías Melluso y el ingreso de Benjamín Domínguez, en lugar de Nicolás Colazo y Alexis Steimbach, respectivamente.

Boca Juniors vs. Gimnasia: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Gimnasia puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Gimnasia por Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Gimnasia deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Gimnasia: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Cristian Medina, Varela, Óscar Romero, Martín Payero; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso o Nicolás Colazo; Ramón Sosa, Agustín Cardozo, Tomás Muro y Benjamín Domínguez; Brahian Alemán; Franco Soldano.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Gimnasia por Liga Profesional?