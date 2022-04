Boca Juniors vs. Godoy Cruz EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 11 de la Copa Liga Profesional este miércoles 20 de abril del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio La Bombonera.

Los ‘Xeneizes’ quieren terminar con la racha de tres empates seguidos en el torneo local: Arsenal de Sarandí, Vélez Sarsfield y Lanús. Por ello, Sebastián Battaglia pondrá lo mejor que tiene en el plantel para seguir entre los cuatro mejores que pasarán a la siguiente ronda del certamen.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Godoy Cruz en vivo por la Copa Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (21 de abril)

En la víspera de confirmó la recuperación de Gabriel Aranda, quien iría por Gastón Ávila en la zona defensiva. Mientras que el DT de Boca debe elegir entre Óscar Romero y Aaron Molinas para el medio sector. El cuadro azul y oro se ubica en la cuarta casilla con 17 unidades.

De su lado, Godoy Cruz lleva cuatro compromisos sin victorias (tres igualdades y una caída). El ‘Tomba’, sin embargo, puede entrar en la pelea si derrota a los boquenses. Actualmente, el cuadro de Mendoza, que empató sin goles ante el ‘Fortín’, ha sumado 11 unidades.

Boca Juniors vs. Godoy Cruz: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Godoy Cruz puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Godoy Cruz por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Javier García; Luis Advíncula, Aranda, Marcos Rojo, Frank Fabra; Romero o Molinas, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

Godoy Cruz: Juan Espinola; Elías López, Gianluca Ferrari, Néstor Breitenbruch, Franco Negri; Nelson Acevedo, Gonzalo Abrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Matías Ramírez; Salomón Rodríguez.