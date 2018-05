Boca Juniors vs Junior: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Fox Sports la Copa Libertadores

Boca Juniors vsJunior : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Xeneize enfrenta al equipo cafetero este miércoles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 5 del Grupo H de la Copa Libertadores. Boca Juniors obligado a ganar a Junior para pasar a octavos. (5:15 p.m. de Perú y Colombia) (19:15 horas de Argentina) (TV: Fox Sports para América)



El Boca Juniors vs Junior será el partido de descarte en la serie por el único cupo restante para los octavos de final de la Copa Libertadores. Con Palmeiras clasificado, la pugna se centra en el segundo lugar.



A falta de dos fechas para el final de la fase de grupos y de cara al Boca Juniors vs Junior, el cuadro argentino marcha tercero con puntos, uno menos que el segundo Junior (6 unidades).



Por ello, el Boca Juniors vs Junior podría definir al segundo clasificado del Grupo H. Si ganan los cafeteros, acceden a octavos. De lo contrario, se definiría en la última fecha. El equipo Xeneize con un triunfo ocuparía el segundo lugar y tendría que ganarle a Alianza Lima en la Bombonera para sellar su clasificación.



El Boca Juniors vs Junior de la primera rueda en Buenos Aires fue favorable para los gauchos. Ahora, los cafeteros confían en un triunfo que les permita disputar con tranquilidad su último partido ante Palmeiras.

Boca Juniors 2-0 Palmeiras: Goles y resumen

Además, Junior pugna por meterse al octagonal final de la Liga de Colombia y su rival, Boca Juniors, se encamina al título desde el primer lugar de la Superliga de Argentina.



Con miras al Boca Juniors vs Junior, el equipo emblema de Barranquilla, contará con todo su plantel apto para enfrentar el decisivo compromiso. Con Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará en la ofensiva buscarán quedarse con los tres puntos en casa. La defensa estará cubierta por el peruano Alberto Rodríguez.



Por el lado de Boca Juniors, la situación es más complicada. Dos lesionados, Paolo Goltz y Darío Benedetto, no podrán jugar este miércoles. No obstante, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Ramón Ábila son las piezas clave del equipo del técnico Guillermo Barros Schelotto.



A diferencia de Junior, Boca Juniors llegará descansado a su duelo por Libertadores, luego que se suspendiera el choque ante Gimnasia por la Superliga debido a mal tiempo.



Para Barros Schelotto, el desafío es complicado. Obligado a ganar o por lo menos empatar para no quedar eliminado de la Libertadores, en una temporada en la es su mayor objetivo tras dominar el torneo local. La derrota con Palmeiras fue un duro revés en la Bombonera y los puso contra las cuerdas.



Tras cuatro jornadas, el Palmeiras es líder del Grupo H con 10 unidades, seguido de Junior con 6, Boca con 5 y Alianza Lima con uno.

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs Junior:



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Edwin Cardona, Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón Ábila.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Alberto Rodríguez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Luis Díaz, Yimmi Chará: Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz.

