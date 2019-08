Boca Juniors vs LDU Quito EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Boca Juniors vs LDU Quito EN VIVO | ON LINE | EN DIRECTO Los Xeneizes, tras una largo viaje, miden fuerzas este miércoles con los Universitarios en duelo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. El duelo a jugarse en 'La Casa Blanca', desde las 5:15 p.m., (hora peruana) puedes seguirlo por la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el Boca Juniors vs LDU Quito vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Quito.



Los xeneizes pisan 'La Casa Blanca' para este Boca Juniors vs LDU Quito con su nueva estrella, el volante italiano Daniele De Rossi (exRoma), en duda según dejó entrever el técnico Gustavo Alfaro. "Daniele todavía no está a punto, pero se nota su calidad", dijo.



Gustavo Alfaro sabe que el Boca Juniors vs LDU, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, tiene un tratamiento especial al balón "La velocidad de la pelota nos había costado", señaló el DT que esta en Quinto desde el lunes.



Boca Juniors vs Paranaense: Gol de Mac Allister (Video: Fox Sports)

El cuadro albo llega después de once años a este Boca Juniors vs LDU Quito para afrontar los 'cuartos' de copa. En el 2008 dejó fuera de carrera a San Lorenzo en los cuartos de final y caminó rumbo a la final de la Copa Libertadores y luego levantó la Sudamericana 2009 y de la Recopa Sudamericana 2009 y 2010.



Los ecuatoriano para este Boca Juniors vs LDU Quito ponen como argumento la presencia de un internacional como, Antonio Valencia, carrilero que acumuló una década de éxitos en el Manchester United de Inglaterra, donde también fue fuera su capitán.



El uruguayo Pablo Repetto, DT de LDU, ya eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores en el 2016, cuando dirigía a Independiente del Valle y logró ser subcampeón. "Liga hará un gran partido, es la ilusión que tenemos. Boca es un gran rival", dijo Repetto



La novedad para este Boca Juniors vs LDU Quito será la presencia de Andrés Chicaiza, tras la expulsión de Jhojan Julio.



LDU: Adrián Gabbarini - Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Christian Cruz - Jefferson Orejuela, Édison Vega, Andrés Chicaiza, Adolfo Muñoz - Ánderson Julio y Rodrigo Aguirre. DT: Pablo Repetto.



Boca Juniors: Esteban Andrada - Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdo, Lizandro López, Emmanuel Mas - Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister - Mauro Zárate y Ramon Ábila. DT: Gustavo Alfaro.