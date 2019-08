Boca Juniors vs LDU de Quito EN VIVO en la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 

Boca Juniors vs LDU de Quito EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los xeneizes abren este miércoles las puertas de la 'Bombonera' para recibir al cuadro blanco y pelear su pase a las semifinales de la Copa Libertadores 2019. El duelo programado para las 5:15 p.m., lo podrás seguir por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Boca Juniors vs LDU de Quito vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Buenos Aires.



Los xeneizes llegan a este Boca Juniors vs LDU de Quito tras una sorprendente actuación en la ida, donde no influyeron los 2.850 metros de altura de Quito y logró anotar un 3-0 en la Casa Blanca y resolver la clasificación en la 'Bombonera', donde tiene la chances de avanzar hasta perdiendo por dos goles.



Los de Gustavo Alfaro no se confían en este Boca Juniors vs LDU de Quito, y salen motivados con un posible duelo con River Plate, en las las semifinales de la Copa Libertadores, nueve meses después de la histórica final jugada en Madrid y la victoria de los 'Millonarios'.

rgentina.



Boca Juniors prepara ante LDU de Quito, el regreso de Carlos Tevez, tras la baja de Mauro Zárate, quien sufrió un desgarro muscular la semana pasada en Quito.



Gol de Boca Juniors (Fuente Fox Sports)

Los ecuatorianos, por su lado, han recuperado el ánimo para este Boca Juniors vs LDU de Quito, tras lograr un triunfo ante Técnico Universitario por el campeonato local LigaPro. En este duelo, Pablo Repetto reservó a varios titulares para la tarde del miércoles en 'La Bombonera'.



"¿Por qué no pensar en una hazaña futbolística? Cuando hay posibilidades, hay que pensar que se puede y trataremos de cambiar la imagen del equipo. Tenemos que poner el pecho a las balas y afrontar este momento", destacó Repetto, quien no podrá contar con el volante Jefferson Orejuela, expulsado en la ida.



Horarios en el mundo: Boca Juniors vs. LDU Quito.



Argentina 7:15 p.m.

Perú 5:15 p.m.

Ecuador 5:15 p.m.

Colombia 5:15 p.m.

Chile 6:15 p.m.

Uruguay 7:15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles) 3:15 p.m.

España (Jueves) 12:15 pm.







Boca Juniors vs LDU de Quito



Boca Juniors: Esteban Andrada - Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas - Eduardo Salvio, Iván Marcone, Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister - Carlos Tevez y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.



LDU de Quito: Adrián Gabbarini - Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Christian Cruz - Edison Vega o José Cazares, Jordy Alcivar - Jhojan Julio, José Ayoví, Anderson Julio - Rodrigo Aguirre. DT: Pablo Repetto.