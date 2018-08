Boca Juniors vs Libertad : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Xeneize enfrenta al equipo paraguayo este jueves en el estadio Defensores del Chaco (Asunción) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Boca Juniors busca sostener la ventaja de la ida (2-0) ante Libertad pasa pasar a cuartos. (5:30 p.m. hora peruana) (19:30 horas argentinas) (TV: Fox Sports para América)



Boca Juniors vs Libertad decidirá el cupo para colocarse entre los ocho mejores clubes del continente en la Copa Libertadores. Los argentinos llevan la ventaja de dos goles, e incluso una derrota por diferencia de un gol lo coloca en la siguiente ronda. Los locales necesitan tres tantos de diferencia para pasar de manera directa.



En la previa del Boca Juniors vs Libertad ambos equipos llegan con dos realidades opuestas. El equipo 'gumarelo' sumó tres triunfos seguidos y han trepado al tercer ligar del torneo local. En cambio los Xeneizes, hace tres encuentros que no consiguen un triunfo.



El equipo paraguayo llega en ascenso y los argentinos tendrán un rival que lo complicará. En la ida del Boca Juniors vs Libertad, en La Bombonera, los gauchos capitalizaron con pocos goles su amplia superioridad. Esta vez será distinto.



Cristian Riveros y Rodriguez Muñoz, son los jugadores claves de Libertad y pasan por un gran momento. A tal punto que confían en la remontada ante Boca Juniors y por lo menos llegar hasta los penales.



Carlos Tévez, el ídolo Xeneize, llega al partido Boca Juniors vs Libertad en medio de la polémica por un supuesto distanciamiento con el técnico Barros Schelotto, tras mandarlo al banco de suplentes. El decisivo duelo traería de vuelta a Fernando Gago y Darío Benedetto tras un tiempo prolongado por sendas lesiones.

Alineaciones posibles del Boca Juniors vs Libertad:



Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Nahitán Nández, Edwin Cardona; y Carlos Tevez.

Libertad : Rodrigo Muñoz; Paulo Da Silva, Salustiano Candia, Luis Cardozo, Antolín Alcaraz; Ángel Lucena, Cristian Riveros, Antonio Bareiro, Matías Espinoza; Oscar Cardozo e Iván Franco.

