En el Boca vs Palmeiras por la Copa Libertadores, Felipe Melo no tuvo mejor idea que retener a Wanchope Ábila con un planchazo criminal. El jugador brasileño solo recibió la tarjeta amarilla.



Felipe Melo se mostró muy molesto cuando perdió un balón y se fue contra Wanchope Abila en el minuto 12 del primer tiempo en el Boca Juniors vs Palmeiras por la Copa Libertadores.



Felipe Melo fue con vehemencia contra su rival de Boca Juniors, con un planchazo a la altura del muslo izquierdo por el cual debió haber sido expulsado.



Pero el árbitro no consideró que era para tanto y solo le mostró la tarjeta amarilla en el Boca Juniors vs Palmeiras por la Copa Libertadores.



Boca Juniors y Palmeiras están en el Grupo 8 de la Copa Libertadores con Alianza Lima y Junior de Colombia.

El planchazo criminal de Felipe Melo. (Video: Fox Sports)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE