Boca Juniors vs. Patronato EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 11 de la Liga Profesional este domingo 31 de julio del 2022 desde las 4:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Los ‘Xeneizes’ respiran tranquilos después de la presentación en La Bombonera contra Estudiantes. El elenco liderado por Hugo Ibarra su impuso por 3-1 a cuadro de La Plata. Entonces, tras aquel éxito, el cuadro del ‘Negro’ va por una nueva alegría que le permita acercarse a la zona alta de la competición.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Patronato en la Liga Profesional?

Perú – 4:00 p.m.

Ecuador – 4:00 p.m.

Colombia – 4:00 p.m.

México – 4:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Venezuela – 5:00 p.m.

Bolivia – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Argentina – 6:00 p.m.

Uruguay – 6:00 p.m.

Brasil – 6:00 p.m.

España – 11:00 p.m.

Precisamente, del duelo ante el ‘Picha’, el técnico de Boca se quedó conforme con la actuación del equipo y repetirá la oncena con la consigna de ganar su primer partido en calidad de visitante, pues sus dos victorias fuero en casa. El único ausente del equipo es Darío Benedetto, quien se resintió de la lesión en el tobillo.

De su lado, Patronato cortó una racha de dos victorias seguidas la semana pasada con una derrota frente a Barracas Central. Encima, el ‘Patrón’ perdió al extremo Nicolás Castro, el DT Facundo Sava y sus ayudantes Hernán López y Santiago Montanari: todos expulsados. Entonces, el delantero debe ser reemplazado por Jorge Valdez. En tanto, Juan Cruz Guasone irá por Leonel Mosevich.

Boca Juniors vs. Patronato: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Patronato puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Patronato en la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Patronato deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Patronato: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Juan Cruz Guasone, Francisco Álvarez, Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Juan Barinaga, Sebastián Medina; Axel Rodríguez y Jonathan Herrera.

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs. Patronato en la Liga Profesional?