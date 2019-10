Boca Juniors vs. River Plate: fecha, horarios y canal del duelo de semifinales de Copa Libertadores

Boca Juniors vs. River Plate | Semifinales vuelta | Copa Libertadores | El primero de los dos clásicos de semifinales de la Copa Libertadores 2019 se jugó este martes y dejó como ganador a River Plate. El elenco 'Millonario' se impuso 2-0 a Boca Juniors en el Estadio Monumental y dio un gran paso con miras a la final del certamen. Sin embargo, el partido de vuelta de esta competición se jugará en la 'Bombonera', donde los xeneizes son poderosos y han prometido dar vuelta al marcador.

River Plate, para confirmar su pase, y Boca Juniors, en todo caso para intentarremontar la llave, se enfrentarán en tres semanas en el encuentro de vuelta programado en la casa del club 'Xeneize', el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

Gol 2 de River Plate (Fuente Fox Sports)

Boca Juniors vs. River Plate: horarios del partido



México - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m

Uruguay - 9:30 p.m.

España - 2:30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Boca Juniors y River Plate se verán las caras el martes 22 de octubre, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina), en la contienda de revancha. Los canales encargados de la transmisión son Fox Sports y Facebook Watch para Latinoamérica.

Boca Juniors y River Plate, que en diciembre de 2018 protagonizaron una histórica final de Copa Libertadores ganada por el 'Millonario' en un escenario insospechado, Madrid, se midieron este martes en el Monumental.

El colombiano Rafael Santos Borré convirtió en gol el penal que determinó el árbitro tras el uso del videoarbitraje y firmó el 1-0 sobre los 7'. Ignacio Fernández (70') selló la victoria a favor de River Plate.

