Boca Juniors vs River Plate: ¡FINAL de Copa Libertadores fue suspendida por torrencial lluvia! [VIDEO]

Torrencial lluvia en Buenos Aires, Argentina, evitó que la primera final de la Copa Libertadores se juegue este sábado. El estadio La Bombonera quedó inundada, por lo que el Boca Juniors vs River Plate quedó suspendido.



Con la intención de salvaguardar la integridad de los jugadores (y de los hinchas), la Conmebol determinó que el Boca Juniors vs River Plate se postergue.



Esto luego que la terna arbitral, encabezada por el chileno Roberto Tobar, revisara el estado del campo de La Bombonera. Césped parecía una laguna.



El Boca Juniors vs River Plate, por la primera final de la Copa Libertadores, se jugará este domingo desde las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina).

Video: Árbitros del Boca vs River