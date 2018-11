Boca Juniors vs River Plate: Llevan a la clínica a Tano Pasman antes de final de Copa Libertadores |VIDEO 

El 'Tano' Pasman uno delos hinchas más famosos de River Plate tras ser sorprendido por sus hijos al borde de una taque de furia cuando el equipo millonario peleaba el descenso ante Belgrano, hoy vuelve al ruedo, pero antes de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors ha tenido que visitar una clínica local por esta razón.



La esposa y los hijos del eufórico hinchas de River Plate han decido llevar al cardiólogo al hombre más calentón de la casa antes de tan importante partido por Copa Libertadores ante Boca Juniors.



“Estoy nervioso y ansioso. Estos partidos yo los sufro. Tengo un nivel de stress nada bueno. ¿Qué me hice? Un electro, la presión, y veré qué tomar en la previa al partido. Tuve una isquemia viendo River-Boca en 2014. Así que... Antes de un partido trascendente, mi mujer me pide que tome recaudos y sobrellevar ésto, que es una gesta deportiva”, aseguró el 'Tano' en diálogo con América TV.



Tano Pasman pasó por clínica antes de final de Copa Libertadores.

"Puedo tener una alegría gigante o una tristeza enorme. Pero la vida sigue ya no me desespero como antes esto es un evento deportivo, no es la vida", reconoció el hincha de River Plate, quien tiene preparado un lugar en el Monumental para el partidos de vuelta de la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.