Boca Juniors vs River Plate: Esta pesadilla vivirá Marcelo Gallardo por desafiar a la Conmebol |VIDEO 

Marcelo Gallardo tiene claro que no verá las dos finales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate , desde el blanco de suplnetes. Pero lo que no imaginaba el 'Muñeco' era que violar dos reglas de la Conmebol le traería serias consecuencias.



Marcelo Gallardo, violó una suspensión y bajó hasta el vestuario de River Plate cuando lo tenía prohibido, además tuvo comunicación con su comando técnico por intermedio de un 'Handy' (radio onda corta) situación que también le había sido suspendida.



Por estas violaciones al reglamento el entrenador de River Plate ahora no podría ingresar a ninguno de los estadios donde se jueguen las dos finales de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Pero la sanción para Marcelo Gallardo iría también incluiría los tres compromisos ante una posible clasificación al Mundial de Clubes. Lo que más se teme hoy es que el DT sea impedido de dirigir los entrenamiento del equipo antes de cada compromiso.



Momento en el que Marcelo Gallardo rompe la regla de Conmebol.

“Creo que es injusto que te quiten el derecho y la libertad de trabajo. Me tomé el atrevimiento de bajar y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y yo también lo necesitaba. Tal vez incumplí una regla de no tener que entrar al vestuario, pero la reconozco y la asumo. Era lo que yo sentía que tenía que hacer, no me arrepiento para nada", dijo Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo conocedor que esto le podría traer consecuencias de cara a una posible final con Boca Juniors tuvo un altercado con una persona que le tomó una foto para registrar la violación de la regla de la Confederación Sudamericana.