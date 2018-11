Boca Juniors vs River Plate: Este tatuaje de Cristian Pavón causa polémica antes de superfinal |VIDEO 

La ansiedad de los hinchas de Boca Juniors y River Plate está a niveles máximos a pocas horas de la final de la Copa Libertadores Cada acción, cada palabras esta sujeta a la crítica y el cuestionamiento y el delantero xeneize, Cristian Pavón , acaba de 'pisar el palito'.



Cristian Pavón, cuestionado en Boca Juniors por su bajo nivel en la temporada, pero a pocas horas de la final de la Copa Libertadores nadie reclama a 'Kichán' su poco gol, hoy le recriminan su nuevo tatuaje.



El delantero de Boca Juniors es protagonista en un video del tatuador 'Juan Haka' que donde acostado en un camilla se deja tatuar una enorme 'Águila' que cubre todo su pecho. Los hinchas rápidamente cuestionaron que el trabajo puede infectarse y podría perderse el superclásico. además que su rendimiento en la final de la Copa Libertadores se vería mermado por la cicatrización del mismo.



Cristian Pavón y su polémico tatuaje antes de enfrentar a River Plate

David Torrez, tatuador con más de 20 años de experiencia, asegura que la figura de Boca Juniors no tendrá problemas: "Hay plazos que en casi todos los casos se cumplen. Hoy se recomienda 48 horas nada más ya que hay muchas cremas que aceleran el proceso de recuperación. Cristian Pavón tiene otros tatuajes y la debe tener clara. Pasados esos dos días, no corre ningún riesgo de infección..."



Pero el mismo Juan Haka, quien posteó una foto del ídolo de Boca Juniors con el tatuaje en su cuenta de Instagram. "Una vez más tuve el placer de tatuar a @kichanpavon, preparando motores para la final" y a su vez aclaró que el dibujo de Cristian Pavón lo hizo en las primera semanas de octubre, por lo que el delantero no tendría inconvenientes en formar parte del equipo para enfrentar a River, en la superfinal de la Copa Libertadores.



Existe un caso reciente de un jugador de Boca Juniors al cual se le infectó un tatuaje y fue Darío Benedetto. El 'Pipa' se tatuó dos coronas en sus muslos.