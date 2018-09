Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Día, hora y canal de TV ONLINE del clásico por Superliga argentina

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO. Se viene el superclásico del fútbol argentino por la fecha 6. En esta nota conoce la fecha, horarios y canal de TV ONLINE que pasará el vibrante duelo. ¡No te lo pierdas! ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Boca Juniors vs River Plate? Pues el domingo 23 de septiembre en el Estadio La Bombonera, que seguro lucirá un marco impresionante de hinchas que alentarán de principio a fin.



¿A qué hora se llevará a cabo el Boca Juniors vs River Plate? En Argentina arrancará a las 5:45 p.m.. Mientras que en Perú a las 3:45 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

España / 10:45 p.m.

Argentina / 5:45 p.m.

Chile / 5:45 p.m.

Ecuador / 3:45 p.m.

Colombia / 3:45 p.m.

Perú / 3:45 p.m.

México / 3:45 p.m.

Estados Unidos / 4:45 p.m. (New York y Miami).



¿Qué canal de TV pasará el Boca Juniors vs River Plate? El encargado de transmitir el superclásico es Fox Sports 2 (y Fox Sports Premium) para Latinoamérica



¿Vas a seguir el Boca Juniors vs River Plate vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.