Boca Juniors vs River Plate EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE por Supercopa Argentina

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO EN DIRECTO. 'Xeneizes' y 'Millonarios' se medirán este miércoles en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por el título de la Supercopa Argentina. El partido iniciará a las 7:10 p.m. de Perú (9:10 p.m. de Argentina) por la señal de Fox Sports 2 para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Boca Juniors vs River Plate vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del clásico con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



La Supercopa Argentina la disputan el campeón de la Superliga Argentina 2017-18 (Boca Juniors) y el campeón de la Copa Argentina 2017 (River Plate). ¿Qué equipo levantará este preciado trofeo del fútbol 'gaucho'?



La última (y única) vez que Boca Juniors y River Plate se midieron en una definición de Supercopa Argentina fue en diciembre de 1976. En aquella oportunidad los 'Xeneizes' se llevaron la Copa con golazo de tiro libre de Rubén José Suñé.



¿Cómo llegan? Boca Juniors atraviesa un gran momento en la liga argentina. Es líder con 46 puntos y el último fin de semana venció 2-1 a Tigre. Mientras, River Plate, ocupa la casilla 18 buscando levantar su nivel futbolístico.



Boca Juniors vs River Plate: Alineaciones probables



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón; Edwin Cardona, Carlos Tevez.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Juan Fernando Quintero, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto, Rodrigo Mora.