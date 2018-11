Boca Juniors vs River Plate EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Final ida en la Bombonera por Copa Libertadores

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO EN DIRECTO. 'Xeneizes' reciben este sábado a los 'Millonarios' en la denominada 'final del siglo' (ida) de Copa Libertadores 2018. El partido será transmitido por Fox Sports (3:00 p.m. de Perú / 5:00 p.m. de Argentina). Ojo: Solo habrá hinchada local.



¿Vas a seguir el Boca Juniors vs River Plate vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Boca Juniors y River Plate se verán las caras en un partidazo que atraerá las miradas de todo el mundo. Equipos jamás se enfrentaron en una final de Copa Libertadores. 'Xeneizes' tendrán el apoyo total de sus hinchas.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Brasil / 6:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Boca Juniors y River Plate eliminaron a Palmeiras y Gremio, respectivamente, para llegar a la final de la Copa Libertadores. Sin duda, un gran momento del fútbol argentino en Sudamérica y el mundo.



El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, no podrá estar con sus pupilos tras suspensión de la Conmebol por no respectar una sanción previa en la semifinal vuelta ante Gremio por Copa Libertadores.



Actualmente, tanto Boca Juniors como River Plate no pelean por el liderato de la Superliga Argentina. El local se ubica en la casilla 8 con 18 puntos, mientras que la visita está en el puesto 10 con 16 unidades. Ambos van por la Copa Libertadores.



En lo que va del año, River Plate ha ganado todos los superclásicos a Boca Juniors (3). Los 'Millonarios' no recibieron gol alguno de los 'Xeneizes'.

Boca Juniors vs River Plate: Alineaciones probables



Boca Juniors: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Pérez, Pavón; Ábila, Benedetto.



River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Palacios, Pérez, Fernández, Martínez; Pratto, Borré.