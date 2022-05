Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 14 de Copa Liga Profesional este sábado 7 de mayo del 2022 desde las 2:30 p.m. (horario peruano) en el estadio José Dellagiovanna.

Los ‘Xeneizes’ quieren cerrar una semana redonda en la última fecha de la primera etapa del certamen doméstico. Así, el equipo del entrenador Sebastián Battaglia va por la tercera victoria seguida en todos los frentes. Los boquenses se impusieron a Barracas Central (2-0) para avanzar a los cuartos de final y a Always Ready (0-1) para ponerse segundos en Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre por la Copa Liga Profesional?

Perú – 2:30 p.m.

Ecuador – 2:30 p.m.

Colombia – 2:30 p.m.

México – 2:30 p.m.

Chile – 3:30 p.m.

Venezuela – 3:30 p.m.

Bolivia – 3:30 p.m.

Paraguay – 3:30 p.m.

Argentina – 4:30 p.m.

Uruguay – 4:30 p.m.

Brasil – 4:30 p.m.

España – 9:30 p.m.

Tras obtener ambos éxitos, el DT de Boca realizará modificaciones con respecto al once que presentó en Bolivia. Marcos Rojo, Jorman Campuzano, Darío Benedetto y Sebastián Villa entran al equipo. Se juntarán con la sangre joven representada por Gabriel Aranda, Agustín Sández, Cristian Medina, Aaron Molinas y Exequiel Zeballos.

De su lado, Tigre solo necesita un empate para asegurar el pase a los cuartos de final. Si pierde, el elenco liderado por Diego Martínez debe esperar que Huracán no gane por más de cinco goles. De todos modos, el ‘Matador’ quiere hacer respetar la casa, aunque va tres compromisos seguidos en los que no ganó: dos caídas y una igualdad.

Boca Juniors vs. Tigre: canal de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos de la Copa de la Liga Profesional está entre TNT Sports y Fox Sports Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Tigre puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca Juniors vs. Tigre por la Copa Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Tigre deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos de Copa de la Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía Fox Sports Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca Juniors vs. Tigre: posibles alineaciones del partido

Boca Juniors: Agustín Rossi, Jorge Figal, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Tigre: Gonzalo Marinelli, Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto, Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger, Cristian Zabala, Facundo Colidio o Alexis Castro, Ijiel Protti y Pablo Magnín.

