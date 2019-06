Boca Juniors vs Tigre: EN VIVO Juegan la final de la Copa de la Superliga Argentina

Boca Juniors vs Tigre : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Xeneize enfrenta al equipo Matador este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final de la Copa de la Superliga Argentina. Boca Juniors es favorito ante Tigre para llevarse el título del torneo local. (4:45 p.m. hora peruana) (18:45 horas argentinas) (TV: Fox Sports 2 para América)



El partido Boca Juniors vs Tigre será una prueba de fuego para el DT Gustavo Alfaro. Se miden uno de los mejores equipos de Argentina ante el descendido equipo Matador. Sin embargo, la garra y aguante de ambos clubes puede definir el título para cualquiera.



La Copa de la Superliga en el primer torneo internedio de los equipos de Primera División por eliminación directa. El ganador del título además, accede un cupo de la Copa Libertadores 2020 y el segundo -perdedor de la final- irá a la Copa Sudamericana del próximo año.



En las rondas previas al partido al Boca Juniors vs Tigre, el Matador eliminó a Colón, Unión, Racing Club -último campeón de la Superliga- y Atlético Tucumán. El Xeneize dio cuenta de Godoy Cruz, Vélez y Argentinos Juniors.



Con miras al duelo Boca Juniors vs Tigre, el DT Alfaro no podrá contar con Iván Marcone y Nahitan Nández, suspendidos, y tampoco con Lisandro López por lesión. Por su parte, el Matador que dirige Pipo Gorosito es la recuperación de su estrella Walter Montillo.

Alineaciones posibles del Boca Juniors vs Tigre:



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Pavón, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Tigre : Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Lucas Rodríguez, Ignacio Canuto, Nicolás Colazo; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Jorge Ortiz; Walter Montillo; Lucas Janson y Federico Gonzalez.

