Bolivia vs Brasil: EN VIVO EN DIRECTO. El conjunto Verde recibirá este jueves al Scratch en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. El cotejo iniciará a las 3:00 p.m. (hora peruana) por Tigo Sports y Movistar Deportes. ¡No te pierdas las incidencias!



Brasil jugará su penúltimo partido de las Eliminatorias Rusia 2018 a más de 3 600 metros de altura. El cuadro de Tité, ya clasificado hace varias fechas, se medirá ante Bolivia para seguir demostrando todo su poderío.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

España / 10 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

México / 3:00 p.m.



Brasil, para evitar problemas con la altura, llegará el mismo día del choque contra Bolivia en el Hernando Siles de La Paz. La Canarinha viaja con todas sus figuras.



Sí, Brasil alineará a Neymar, Coutinho, Gabriel Jesús, Dani Alves, entre otros, para el cotejo ante Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. Esto, sin duda, será un gran reto para los locales.



Bolivia, que no tiene chances de clasificar al Mundial de Rusia (noveno con 13 puntos), jugará ante Brasil pensando en el proyecto para Catar 2022. En su último partido de las Eliminatorias Rusia 2018, vencieron 1-0 a Chile.



Brasil, por su parte, empató 1-1 ante Colombia en Barranquilla cortando su racha de 9 victorias consecutivas en las Eliminatorias Rusia 2018. ¿Vencerán de visita a Bolivia? No te pierdas las incidencias del encuentro.



Bolivia no pierde como local ante Brasil desde las Eliminatorias para Estados Unidos 1994. Una racha que esperan mantener este jueves, aunque sea por el honor para despedirse de sus hinchas.