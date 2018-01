Borussia Dortmund: La mejor hinchada del mundo boicoteará un partido de su club ¿Qué cosa? ¿Por qué?

La asociación de la célebre Curva Sur de Borussia Dortmund , conocida como el 'muro amarillo' y opuesta a la organización de partidos de la Bundesliga el lunes, anunció este viernes que boicoteará el primer duelo en lunes del Borussia, el 26 de febrero contra el Augsburgo.



"Con gran dolor, pero con convicción hemos decidido no asistir al partido contra el Augsburgo", escribió la asociación, que agrupa a varios clubes de aficionados de la mítica Curva Sur, la mayor tribuna con hinchas de pie en Europa, con 24.000 personas en cada partido.



"Esta decisión no está dirigida contra el equipo, pero no podemos ni queremos aceptar partidos de Bundesliga los lunes. Para la Bundesliga, que está orgullosa de sus gradas populares y de sus estadios llenos, los partidos de lunes son una promesa de ruina", añadió.



"Organizar los partidos en los momentos en los que nadie tiene tiempo de ir al estadio, es una prueba de una monstruosa indiferencia hacia la importancia social del fútbol y hacia los aficionados, que hacen de este deporte lo que es", concluyó el texto.

Por primera vez, la Bundesliga decidió que esta temporada se jugaran cinco partidos el lunes por la noche. El primero está previsto el 19 de febrero entre el Eintracht Fráncfort y el Leipzig.



Oficialmente la liga alemana asegura que esta fecha permitirá a los equipos que juegan competiciones europeas la semana precedente beneficiarse de un día de descanso suplementario.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.