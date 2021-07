Punto y final para la historia de Erling Haaland y su futuro para la temporada 2021-22. Borussia Dortmund ha sido contundente asegurando que “no existe y no se espera” ninguna oferta grande por el futbolista noruego; así lo dio a conocer Michael Zorc. En entrevista para Ruhr Nachrichten, el director deportivo del club alemán se refirió a la asegurada continuidad del delantero, cerrando así la posibilidad de que fiche por equipos grandes de Europa como el Chelsea o el Real Madrid.

“Esa es una pregunta puramente hipotética porque esta oferta no existe y no se espera. Somos un club de fútbol que está orientado al éxito deportivo. Todos los accionistas saben que este es nuestro trabajo, manteniendo el equilibrio económico”, indicó Zorc en el diálogo con el diario alemán.

“No tenemos que vender Haaland. Además, cuando estas cifras han estado circulando en los medios es porque algunos de los protagonistas probablemente todavía estaban soñando con la Superliga”, continuó el directivo del Dortmund.

Cabe destacar que el Borussia Dortmund vendió a Jadon Sancho al Manchester United, por lo que se encuentran con un ingreso económico fuerte. Además, no sería lo ideal para el BVB dejar salir hacia otro club a la estrella que le queda en la delantera.

“No, porque no puede irse si no estamos de acuerdo. Es un hecho. Dejamos muy clara nuestra posición en una reunión con su asesor. También hay unas declaraciones de Mino Raiola, según la cual nunca peleará contra el Borussia Dortmund. Pero los medios rara vez juegan a eso porque no encaja sus historias. Por cierto, el propio Erling dejó muy claro la última vez que hizo declaraciones que jugará para el Borussia la próxima temporada”, cerró Michael Zorc.