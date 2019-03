Borussia Dortmund vs Tottenham EN VIVO por la vuelta de octavos de final de la Champions League

Borussia Dortmund vs. Tottenham EN VIVO| ONLINE |EN DIRECTO Las 'abejas asesinas' buscan este martes concretar la 'remontada' que les permita avanzar a los cuartos de final de la Champions League ante los 'Spurs'. El duelo está pactado en el estadio Signal Iduna Park de Alemania, desde las 3 p.m., y lo podrás seguir desde la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Borussia Dortmund vs Tottenham? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del duelo que se jugará en Alemania.



Las 'Abejas' tiene una difícil tarea en este Borussia Dortmund vs Tottenham pues debe remontar una goleada 3-0 de los 'Spurs' en Wembley. Una situación sin precedentes para ambos equipos. Lucien Favre, DT de Borussia, tiene que preparar su estrategia sin la ayuda del extremo Christian Pulisic y del laterla polaco Łukasz Piszczek.

Borussia Dortmund vs Tottenham



14:00 horas en México.

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas en Venezuela, Bolivia.

17:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia).

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania.

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita.

04:00 horas del miércoles en China.

05:00 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Fernando Llorente sella el triunfo 3-0 para el Tottenham ante el Borussia Dortmund por Champions League

Mauricio Pochettino, técnico de los 'Spurs', llega con una ventaja importante para este Borussia Dortmund vs Tottenham, pero tiene que asegurar la clasificación sin el volante Dele Alli y con las dudas de Eric Dier y Harry Winks.



Borussia Dortmund vs. Tottenham - Alineaciones probables



Borussia Dortmund: Roman Bürki, Abdou Diallo, Manuel Akanji, Achraf Hakimi, Dan Zagadou, Axel Witsel, Thomas Delaney, Mario Götze, Jadon Sancho, Marco Reus, Jacob Bruun Larsen.



Tottenham: Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Danny Rose, Toby Alderweireld, Kieran Trippier, Davinson Sánchez, Moussa Sissoko, Víctor Wanyama, Christian Eriksen, Son Heung-Min, Harry Kane.