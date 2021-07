Todo empezó como un sueño. Primero, deseaba ser futbolista profesional, pero después entendió que lo mejor era defenderse ‘solo’ y asumió que encajaba en lo que te exigía el boxeo . Ricardo Astuvilca está tocando las puertas de la gloria. Tiene la gran oportunidad de pelear por el título mundial de la AMB . Promete subir al ring con un tema de ‘ Los Mojarras ’ y cumplir ese sueño postergado, por el que nunca dejó luchar: su casa propia.

Ricardo, ¿fuiste jugador de Liga?

Era volante de marca y por mi velocidad también me ubicaban de marcador en cualquiera de los dos lados de la defensa.

¿Eras de los buenos?

Con la pelota en los pies, era ‘pericotero’.

¿Qué clubes defendiste?

En la Liga de San Luis, en el Sport Lucero y River. Llegamos hasta el interligas.

¿Se gana bien?

No mucho. Cuando eran partidos importantes, me ganaba 100 soles.

¿Por qué te alejaste de la pelota?

Porque veía mucho conformismo e indisciplina.

¿Mucho vago?

Iban por cumplir, a ganarse ese ‘billetito’.

¿Tuviste oportunidad de llegar a un club grande?

Mi sueño era llegar a ser profesional, pero no se dio.

¿Y cómo aparece el boxeo?

Ya estaba practicando con el profesor Ayampoma y como en el balompié no dependía solo de mí, sino de lo que hagan otros compañeros, decidí dedicarme a los guantes.

¿Otra cosa que te motivo a alejarte?

Porque los años pasaban, no iba a estar en tiempo de llegar a una institución grande, encima tenía una lesión a la rodilla.

Ahora la bolsas que se viene, si ganas, es un poquito más grande

Así es ja, ja. Pero en verdad quiero la gloria de mi país. Con mi promotor Jorge Bartra conversamos eso y para mí es lo más importante, que se levante la bandera del país y flamee en todo lo alto.

Eres del distrito El Agustino, zona ‘picante’, nunca te cuadraron

Una vez se aparecieron 4 y me quisieron robar mis cosas.

¿Reaccionaste?

La verdad que no me quedó otra.

¿Ganaste?

De todos los que me atacaron, cuando reaccioné, se fueorn corriendo y uno se quedó. Se me fue la mano y le pegué duro.

¿Quedó mal herido?

Estaba hinchado, me presenté en la comisaría y el tipo no dijo nada, se retiró.

¿No te denunció?

Eso creía yo, pero el policía me dijo que no lo hacía porque era una lacra y no deseaba tener problemas con la justicia.

¿No te volvió a pasar?

Desde ese día comprendí que uno debe controlar su fuerza, aunque esa vez era o yo.

¿Ya lo tienes estudiado al rival?

Es un muchacho de grandes condiciones, por algo lo llaman el ‘Mini Pacman’ y hemos visto como se mueve. Por eso hemos venido a Panamá a trabajar con el profesor José Murillo, Yako Gonzales y Rafael Pedroza.

Imagínate que ganas, ¿te compras tu carro?

Yo feliz de andar con mi bicicleta a todos lados.

¿Qué piensas hacer con la bolsa?

Dar la cuota inicial de mi casa. Deseo tener mi techo propio.

¿Algo que harás antes de pelear?

Voy a pedir que ni bien vaya camino al ring y estando arriba, se escuche de fondo el tema ‘Triciclos Perú' del grupo Los Mojarras.

¿Es un homenaje a tu barrio?

Por supuesto. Aparte de ser un temaza, ellos nacieron en El Agustino y el cantante ‘Cachuca’ vive, desde siempre, allí.

Entonces solo queda desearte que sigas con la preparación

Confíen en mí, que el país necesita otro campeón del mundo en esta disciplina.

