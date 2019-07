Polémica por fotos del presidente brasileño Jair Bolsonaro alzando la Copa América 2019

Polémica foto. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, levantó el trofeo de la Copa América 2019 después que Dani Alves, capitán de la 'Canarinha', se la dio, causando zozobra en el Maracaná.

A tan solo 7 meses del inicio de su gobierno, la gestión de Jair Bolsonaro es muy cuestionada en Brasil por lo que no es sorprendente que los brasileños expresen su rechazo hacia su mandatario, sin embargo, a los jugadores de la 'Canarinha' pareció no importarles y se tomaron fotos con él, excepto Marquinhos, quien evitó saludarlo durante la premiación.



"Felicidades Brasil. Gran día", escribió Jair Bolsonaro en su cuenta de Twitter tras la Copa América 2019.



Jair Bolsonaro vio el partido entre Perú vs Brasil en la final de la Copa América 2019 en el Maracaná al lado del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a quien le palmeó la espalda en el primer gol de la 'Canarinha'.



En la semifinal entre Brasil vs Argentina por la Copa América 2019, la presencia de Jair Bolsonaro en la cancha para saludar a los hinchas en el entretiempo en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte llevó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a quejarse ante la Conmebol por lo que consideró una "injerencia" política, actos que la FIFA prohíbe.

