Brasil vs Alemania EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso en Berlín rumbo a Rusia 2018

Brasil vs Alemania EN VIVO. Ambas selecciones se volverán a ver luego del recordado 7-1 del Mundial Brasil 2014 que dejó sin final a la 'Canarinha'. En esta nota conoce los horarios y canales de transmisión del partidazo.



¿Qué día y dónde se jugará el Brasil vs Alemania? El choque se llevará a cabo el martes 27 de marzo en el Estadio Olímpico de Berlín (Alemania), que seguro lucirá un lleno total de hinchas.



¿A qué hora se jugará el Brasil vs Alemania? En Perú arrancará a la 1:45 p.m. (en Brasil a las 3:45 p.m.). Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios para que no te lo pierdas.



Argentina / 3:45 p.m.

Alemania / 8:45 p.m.

Brasil / 3:45 p.m.

Colombia / 1:45 p.m.

Chile / 3:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 1:45 p.m.

México / 12:45 p.m.

Perú / 1:45 p.m.

Paraguay / 2:45 p.m.

Uruguay / 3:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (New Jersey / Miami)



¿Qué canales transmitirán el Brasil vs Alemania? Los encargados de pasar este choque son DirecTV Sports 2 (para toda Latinoamérica), SporTV y Globo (estos 2 últimos solo para Brasil).



¿Vas a seguir el Brasil vs Alemania vía Internet? No te olvides que Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Brasil, que no cuenta con su máxima estrella Neymar por lesión, viene de golear 3-0 a Rusia. Alemania, por su parte, de un empate 1-1 frente a España.