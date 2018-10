Brasil vs. Arabia Saudita. EN VIVO EN DIRECTO. Con Neymar como máxima atracción ambas selecciones miden fuerzas este viernes en el King Saud University Stadium. El duelo se jugará, desde las 12:45 p.m., (Hora Peruana ) y será transmitido por DirecTV para Latoniamérica.



Este Brasil vs. Arabia Saudita será el tercer partido del Scratch Canarinha, después de sus cómodas victorias ante Estados Unidos (2-0) y El Salvador (5-0) en septiembre, con su estrella, Neymar, recién ascendida a capitán permanente del equipo.



Serán ausencias para el Brasil vs Arabia Saudita, Thiago Silva, ni Willian, ausente de una convocatoria por primera vez en cinco años. En su lugar hay novedades como Lucas Moura, a quien su gran fase en el Tottenham lo ha regresado al Scratch.



Tite no se confían de este Brasil vs Arabia Saudita y sabe que ante estas ausencias tiene a Gabriel Jesús y un Neymar recuperado su mejor forma . Las variantes se darán atrás, con Éderson probándose en la portería, y el debutante Pablo en un once experimental en el que continúan están asegurados Casemiro, y Coutinho.



Juan Antonio Pizzi, afronta de manera especial este Brasil vs Arabia Saudita, pues tras su participación en Rusia 2018, los 'Halcones' renovaron con el argentino hasta la Copa de Asia del próximo enero, en un medio que cada vez más se apasiona por el fútbol.



Brasil vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones



Brasil : Éderson - Fabinho, Marquinhos, Pablo, Alex Sandro - Casemiro - Fred, Renato Augusto, Coutinho, Neymar - Gabriel Jesús. DT: Tite.



Arabia Saudita: Mohammed Al Owais - Al Mowalad, Omar Hawsawi, Mohamed Al-Burayk, Yasir Al-Shahrani - Mohammed Kanno, Abdullah Otayf, Housain Al-Mogahwi, Salman Al-Faraj, Yayha Al-Shehri - Salem Al-Dawsari. DT: Juan Antonio Pizzi.