Cancelado el Brasil vs. Argentina por el árbitro del partido que se iba a realizar en Sao Paulo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) aseguró que la medida tomada sigue las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Sea el origen que sea, la suspensión del encuentro por las Emilinatorias Qatar 2022, ha sido calificado como un vergonzoso papelón.

“El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes”, se lee en uno de los tuits que la CONMEBOL publicó en su cuenta oficial de Twitter sobre el Brasil vs. Argentina.

Los tuits, cuatro en total, fueron la primera manifestación oficial sobre la suspensión del Brasil vs. Argentina. “Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución”, se lee en otra de las publicaciones en Twitter.

La declaración oficial de la CONMEBOL sobre el BRasil vs. Argentina suspendido fue vía Twitter.

BRASIL VS. ARGENTINA: ¿POR QUÉ FUE CANCELADO?

Según primeras informaciones, el Brasil vs. Argentina fue suspendido (aún no se sabe si se jugará o el resultado se resolverá en mesa) debido a que cuatro futbolistas argentinos entraron al país provenientes de Inglaterra. Es preciso indicar que Gran Bretaña es una “zona roja” para Brasil: todas las personas que llegan desde ahí deben hacer una cuarentena a su llegada a Brasil, algo que los cuatro argentinos no realizaron.

Se sabe que los futbolistas argentinos fueron advertidos por sus clubes al respecto. Cuando arribaron a Brasil, indicaron que llegaban de Caracas (Venezuela), desde donde llegaron tras hacer escala.

La polémica se centra en que la llegada de los cuatro futbolistas se conocía desde hace tres días. Pudieron tomar acciones previamente, pero decidieron hacerlo ya con los equipos en el campo.

El Brasil vs. Argentina suspendido es parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumo a Qatar 2022. ¿Se jugará alguna vez? Eso se deberá saber en las próximas horas o días.

