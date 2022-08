El Mundial de Qatar 2022 ya conoció a sus clasificados en junio pasado, sin embargo, en las Eliminatorias Conmebol quedaba un encuentro pendiente: Brasil vs. Argentina. No obstante, el compromiso, que se suspendió en los minutos iniciales, ya no se jugará.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) anunció dicha noticia mediante un comunicado en el que explica que junto la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y FIFA han resuelto la disputa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

De la misma manera, las selecciones involucradas “han aceptado sus respectivas responsabilidades por los hechos que dieron lugar a la suspensión del partido” del pasado 5 de septiembre. Por esa razón, ambos equipos asumirán sanciones económicas.

“Como consecuencia, se ordenó a AFA pagar una multa total de CHF 150.000, la mitad de la cual se suspendió por un período de prueba de dos años”, se lee.

De la misma manera, la entidad argentina acotó que la mitad del dinero a pagar (25% del total) “será donado directamente por AFA a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en apoyo a sus esfuerzos continuos para combatir el COVID-19″.

¿Por qué se suspendió el Brasil vs. Argentina?

El choque que se jugaba en Sao Paulo se suspendió a los cinco minutos del inicio cuando agentes de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil ingresaron en el terreno de juego.

Las autoridades argumentaron que cuatro jugadores argentinos (Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero) omitieron al llegar a Brasil que habían estado en el Reino Unido 14 días antes, lo que les obligaba a permanecer en aislamiento, de acuerdo con la normativa del país por la pandemia.