No entendieron razones. El director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), Antonio Barra Torres, fue uno delos responsables que se suspendiera del partido entre la selección de Brasil y Argentina al ordenar la detención de los jugadores Emiliano Martínez, Cristian Romero, Gio Lo Celso y Emiliano Buendía en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo. ¡Este fue su argumento!

“Cuando estos jugadores llegan a territorio nacional, presentan la declaración sanitaria del viajero. En este documento no decía que pasaron por uno de los tres países que están restringidos, precisamente para contener la pandemia. Pero luego resultó que pasaron por el Reino Unido. Esto fue detectado entre anoche y hoy. Llegamos a este punto, porque todo lo que indicó Anvisa, desde el primer momento, no se cumplió”, dijo Barra Torres quien generó un escandalo en las Eliminatorias Qatar 2022.

“Se les ordenó que permanecieran aislados en espera de la deportación. Pero no se cumplió. Se trasladan al estadio, entraron a la cancha, hay una secuencia de incumplimientos”, añadió el administrativo.

Así se suspendió Brasil vs Argentina (Video: Movistar Deportes)

“Verificamos los pasaportes”

Los reclamos de Lionel Messi no fueron escuchados por las autoridades y se amparó el la falsedad ante las autoridades migratorias. “El tema fue confrontar la declaración de ellos. La gente cree que uno llena un formulario y eso va a una cesta. No, fue analizado y me parece que son jugadores públicos y juegan en equipos conocidos y tras la verificación de pasaportes estaba la información real. Puedo decir muy claro que ellos llenaron informaciones no verídicas”, confirmó.

Antonio Barra Torres, es el funcionario de Anvisa que ordenó detención (Foto: O Globo)

El presidente de Anvia responsabilizó del escándalo a los jugadores argentinos. “Nadie llena un dato que tiene que ser objetivo y miente. Menos cuando estamos en una pandemia. Si uno sabe eso, los jugadores también lo saben. Estoy diciendo que esto no es una cosa aceptable”, argumentó.

Brasil vs Argentina suspendido ¿Cómo es la cosa?

Gran Bretaña figura dentro de la ‘zona roja’ para Brasil y ha restringido el ingreso a pasajeros desde ese origen. Los 4 argentinos que juegan en la Premier League se rebelaron ante sus clubes y viajaron. Al ingresar a Sao Paulo declararon venir desde Caracas (que donde jugaron) sin informar que también procedían de Inglaterra. El cuestionamiento surge porque hace 3 días que estos jugadores están en Brasil y las autoridades han esperado a los primeros 5 minutos de empezado el partido para detenerlos.