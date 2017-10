Brasil vs Bolivia: La Canarinha sorprendió a todos y mandó a todo su equipo titular ante el cuadro verde en el estadio Hernando Siles por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. No obstante, no le alcanzó y los bolivianos consiguieron un empate 0-0.

[Brasil vs Bolivia: Mira aquí las incidencia, goles y resumen]

La selección de Brasil se ríe de todos desde hace varias fechas. Alejada de las tensiones por la clasificación en las Eliminatorias que es de vida o muerte, la seleçao de Neymar estuvo cerca de ganar en la altura de La Paz (3.600 metros de altitud)



Neymar no marcó y se quedó con 52 tantos en la seleçao y sigue a tres de igualar al inefable Romario como cuarto goleador histórico de Brasil.



El anfitrión Bolivia, alargó su racha sin derrotas en su feudo ante Brasil que lleva ya 24 años.

Las mejores jugadas y ocasiones de gol del Brasil 0-0 Bolivia:

Brasil 0-0 Bolivia: resumen

