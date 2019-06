Brasil vs Bolivia EN VIVO VÍA América TV y DirecTV se enfrentan por el debut en la Copa América 2019

Brasil vs Bolivia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | AMÉRICA TV | DIRECTV | La Canarinha cumple su papel de anfitrión, abre las puertas a todo el continente y recibe al cuadro altiplánico en el primer partido del Grupo A de la Copa América 2019. El duelo pactado en el Estadio Morumbí empieza, desde las 7:30 p.m., (Hora peruana) y puedes seguirlo por la señal de DirecTV y América Televisión. La Canarinha debuta en este torneo sin su máxima estrella Neymar, quien quedó fuera por una lesión y por el escándalo de acusación de violación en su contra. Mientras que Bolivia tiene el partido más difícil y se espera que los jugadores del altiplano hagan un buen partido inaugural. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Brasil vs Bolivia en Trome.pe. A continuación todos los detalles de este duelo de apertura de la Copa América 2019.



¿Vas a seguir el Brasil vs Bolivia vía Internet? Trome.pe., te traerá el minuto a minuto y toda la previa del encuentro por Copa América 2019 con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



La 'Verdeamarelha' ganadora de ocho trofeos continentales afronta este Brasil vs. Bolivia con la ilusión de sumar un galardón más teniendo en cuenta que la mitad de títulos lo obtuvo en calidad de local. El equipo de Tite tiene la misión de alcanzar el objetivo sin la presencia de Neymar quien quedó fuera de la Copa América por una lesión en el tobillo.



Pero la ausencia de Neymar no será una excusa para resignar esta Copa América, pues otros jugadores de categoría sostendrá al equipo en este Brasil vs Bolivia, como es el caso de Dani Alves, William, Casemiro, Gabriel Jesús, Roberto Firmino y Philippe Coutinho y los otros elemento que brillan con luz porpia en el fútbol europeo.

El Scratch, como también se le conoce a la 'Pentacampeona' del mundo, acumula 10 partidos sin perder. El último tropiezo la 'Canarinha' se dio en el 2-1 ante Bélgica por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 y su arco no ha visto un gol en los dos últimos amistosos, ante Qatar (2-0 ) y ante Honduras (7-0).

Brasil vs Bolivia: Horarios del partido.



Perú - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington) - 7:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Chile - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 pm

CANALES DEL MUNDO: Brasil vs. Bolivia



Australia Kayo Sports, beIN Sports 1, beIN Sports Connect

Canadá TSN2, TSN GO

China PPTV Sport China

Costa Rica TDN, Repretel En Vivo, Sky HD, Repretel Canal 6

República Dominicana SportsMax App, Sky HD, SportsMax 2

El Salvador Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Guatemala TDN, Sky HD

Honduras Sky HD, Canal 11 Honduras, TDN, Tigo Sports Honduras

Internacional Bet365

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, TDN, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua TDN, Sky HD

Panamá TDN, TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD

Paraguay Tigo Sports Paraguay

Perú América Televisión, DIRECTV Play Deportes, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Portugal Sport TV1

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico, SportsMax 2, SportsMax App

España DAZN Spain

Reino Unido Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, Globo TV Internacional, Telemundo, NBC Sports Live Extra App

Uruguay DIRECTV Play Deportes, VTV Uruguay, vera+, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela Venevision, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

La realidad de los altiplánicos para este Brasil vs Bolivia, es distinta, pues llega de una crisis de resultados, con 7 encuentros sin conocer la victoria. La ultima sonrisa fue en octubre de 2018 cuando superaron 3-0 a Birmania.



Eduardo Villegas pone todas sus expectativas en el experimentado delantero Marcelo Martins para vulnerar el arco de Alisson , mientras que atrás, Carlos Lampe, golerod e Boca Juniors tiene la misión de anular los intentos de Coutinho, David Neres y Roberto Firmino.



Brasil vs Bolivia: Posibles alineaciones



Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Allan (o Fernandinho), Philippe Coutinho; David Neres, Richarlison y Roberto Firmino.



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Erwin Saavedra; y Marcelo Moreno Martins.