Brasil vs. Bolivia EN VIVO: Fecha, hora y canal de TV del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Brasil vs. Bolivia EN VIVO. Clasificado vs eliminado se enfrentan este jueves 5 de octubre desde las 3:00 pm. en un partido que solo es de trámite. Brasil está clasificado al Mundial Rusia 2018 y Bolivia solo juega por el honor de, al menos, no seguir siendo el patito feo de las Eliminatorias Rusia 2018. El encuentro se transmitirá por Gol Perú.



El Brasil vs. Bolivia se jugará en el estadio Hernando Siles, en la peligrosa altura de La Paz. El regreso del delantero Philipe Coutinho y de Thiago Silva a la zaga brasileña fueron las dos grandes novedades del equipo que el seleccionador de la canarinha, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', alineó de cara al partido del jueves por las Eliminatorias Rusia 2018.

Brasil viajará este miércoles a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en donde pasará la noche ya que tan sólo tiene previsto llegar a La Paz pocas horas antes del Brasil vs. Bolivia para minimizar los efectos de la altitud.



Desde esa épica victoria, que le abrió a Bolivia las puertas al Mundial de 1994, La Paz (3.600 metros de altitud) se convirtió en una plaza inexpugnable para los brasileños. El entonces técnico de la verde, el vasco Xavier Azkargorta, revela en un libro publicado recién que las consignas de coraje fueron decisivas para la victoria.



A pesar que Brasil ya logró la clasificación al Mundial Rusia 2018 y asegurando su primer lugar en la clasificación mundialista, el DT de la selección carioca ha asegurado que jugará con fuerza máxima sus dos últimos partidos por las Eliminatorias Rusia 2018 para iniciar su preparación para el campeonato, en el que quiere conquistar su sexto título mundial.

Bolivia, en tanto, solo cumple sus últimos dos compromisos en esta senda clasificatoria, pues no tiene ninguna chance de lograr un pase al mundial de Rusia 2018. El equipo altiplánico solo tiene 13 puntos y, junto a Venezuela, es uno de los más goleados de estas eliminatorias.



Bolivia fue penalizada con la pérdida de 4 puntos por alineación indebida de un jugador en el triunfo 1-0 ante Perú y el empate 0-0 con Chile. En esta ocasión firma una de sus peores actuaciones en eliminatorias.



Bolivia no pierde como local ante Brasil desde las eliminatorias mundialistas para el mundial Estados Unidos 1994. Una racha que esperan mantener este jueves, aunque sea por el honor.