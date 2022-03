Brasil vs. Chile será uno de los partidos más atractivos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, ya que podrían definir las opciones de ‘La Roja’ de clasificar nuevamente a una Copa del Mundo.

Pese a que Brasil nunca perdió en casa por Eliminatorias, Chile apela a la esperanza de robar, cuando menos, un punto y sacar un triunfo en casa ante Uruguay. En ese sentido, periodistas del país sureños mostraron su confianza en lo que pueda hacer su equipo ante el ‘Scratch’.

“Salió la nómina de Brasil y no se guardaron nada, Tite convocó a lo mejor”, inició el debate en el conocido programa F90 de Chile en ESPN. En dicho análisis, los panelistas coincidieron en que, pese al poderío de los jugadores brasileños, no se trata de un equipo que dé miedo.

“Les vamos a ganar”, “No hay ningún Ronaldo, ni Ronaldinho” y “No asustan”, fueron algunos de los comentarios que compartieron los periodistas deportivos chilenos.

“Difícil, Brasil es complicado para todos, nunca ha perdido de local en las Eliminatorias. El empate es bueno, hay que saber empatar, solo fue un empate en 1955 allá, hay que apelar a un orden y los últimos Chile vs. Brasil han sido apretados”, comentó luego otro de ellos, en un análisis un poco más aterrizado.

No obstante, en lo que sí discreparon es en la intensidad que mostrará Brasil ante Chile. Para algunos no irán al 100% por estar ya clasificados. “Brasil no va a entrar a golearnos, porque no les interesa, no se quieren lesionar, están jugando definiciones de Champions”, acotaron.

Por otro lado, otros piensan que Brasil irá con todo, tal como lo hizo en la última fecha del proceso anterior, en el que golearon 3-0 a Chile y lo dejaron fuera de Rusia 2018. “Tite no guarda gente, demuestra que las Eliminatorias se juegan con todo hasta el final”, sentenciaron.