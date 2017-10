Brasil vs Chile: Técnico de selección carioca asegura que Gary Medel insultó a su madre y a la de Neymar 

El técnico de la selección brasileña, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite dio una conferencia de prensa tras el enfrentamiento de Brasil vs Chile. El exfutbolista tildo de agresivo al mapocho Gary Medely cuestionó la amarilla que recibió el astro carioca Neymar.



Tite indicó que la actitud de Neymar se debió a los insultos que recibió de Gary Medel. "Porque yo lo vi, la madre de él (de Neymar) y la mía no se lo merecen. No solo con él, también con -Philippe- Coutinho, esos jugadores habilidosos pasan por esto", contó el técnico en conferencia de prensa.



El técnico carioca indicó que luego habló con Gary Medel y le precisó que debe tener más cuidado "con ese tipo de cosas". A pesar de las acusaciones, Tite elogió a la selección chilena, "es uno de las equipos que presentó mejor fútbol en los últimos tiempos", expresó.



Esta no es la primera vez que se acusa a Gary Medel de tener comportamientos agresivos. En julio de 2017 durante la Copa Confederaciones, el medio campista intentó introducir sus dedos entre los glúteos del alemán Emre Can.



En 2012, el descubridor del jugador Alfonso Garcés expresó que hablar con Medel es como intentar comunicarse con un perro.“Yo cuando hablo por telefóno con Gary Medel son siempre llamadas cortas. Es como un ‘Pitbull’, responde como con sonidos“, dijo aquella vez.



El partido que enfrentó a Chile vs Brasil terminó con el triunfo de los cariocas. La selección mapocha se quedó sin ir al mundial tras los tres tantos que anotaron los brasileños. Mira aquí todas las incidencias de ese enfrentamiento.