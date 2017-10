Brasil vs. Chile EN VIVO EN DIRECTO. La selección chilena se enfrentará este martes 10 de octubre a la canarinha en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo desde las 6:30 pm. Los sureños tratarán de arrebatarle un triunfo a la verdeamarelha en la última fecha de Eliminatorias que le permita obtener el ansiado cupo al Mundial de Rusia 2018.



El actual campeón de la Copa América se encuentra en la tercera posición de la tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018 con 26 puntos, pero aún no ha asegurado su pase al mundial, pues tendrá que esperar los resultados de los demás partidos que se jugarán a la misma hora. El Brasil vs. Chile será un enfrentamiento a muerte, ya que el equipo de Neymar no está dispuesto a cerrar la etapa clasificatoria con una derrota.

Chile presenta una gran baja ante Brasil, Arturo Vidal no jugará debido a que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, pero tampoco pudo viajar a Brasil para alentar a la La Roja debido a que su club no le dio permiso y tuvo que volver triste a Alemania.



"En el caso de Arturo Vidal son jugadores de primerísimo nivel y reconocemos la importancia, pero también sabemos que el rendimiento colectivo suplanta cualquier individualidad", argumentó el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi .



Chile volvió a la vida tras el agónico triunfo (2-1) en Santiago ante Ecuador y este martes pretenden hacer suyo el Allianz Parque, a donde miles de chilenos viajarán para alentar a su selección en el Brasil vs. Chile. Sin embargo, los dirigidos por Tite no están dispuestos a ceder ni un milímetro, mucho menos regalarles el triunfo que podría darles chances al Mundial Rusia 2018.

Arturo Vidal es el gran ausente en el Brasil vs. Chile por acumulación de tarjetas amarillas.

La ausencia de Arturo Vidal en el Brasil vs. Chile acabó de desmantelar, sin embargo, el habitual mediocampo de La Roja, que ya pendía de un hilo debido a la no convocatoria de Marcelo Díaz y a la delicada situación de Charles Aránguiz.



Lesionado en la pantorrilla, el volante del Bayer Leverkusen no jugó contra Ecuador y tampoco se entrenó con el grupo a su llegada a Sao Paulo, pese a que el técnico dejó el lunes abierta la posibilidad de que llegue a tiempo a Brasil vs. Chile.

Tabla de posiciones y partidos que se jugarán en la última fecha de Eliminatorias Rusia 2018.

Solo una victoria permitiría a Chile dejar de lado la calculadora en una noche que puede ser una agonía mientras medio continente se juega la vida a la misma hora. Brasil sigue invicta en estas Eliminatorias Rusia 2018 con nueve triunfos y dos empates desde que cambió de técnico el año pasado.



CANALES EN VIVO QUE TRANSMITIRÁN EL BRASIL VS. CHILE



Venezuela: TVes y Meridiano Televisión.

Brasil: SporTV, Globo TV.

Argentina: TyC Sports Interior y TyC Sports Play.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Ecuador: Gamavision.

Portugal: Sport TV1.

México: Sky HD y SKY Planeta Fútbol.

Perú: CMD (Diferido)

Estados Unidos: fuboTV, beIN SPORTS USA, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS CONNECT U.S.A.



Otro de los motivos para el optimismo de Chile es que una eventual derrota de Brasil podría ayudar a que Argentina quedara fuera del Mundial -siempre que se dieran otros resultados-, una idea que seduce a más de uno en este país que nunca le quita el ojo a sus archirrivales.

ALINEACIONES BRASIL VS. CHILE



Brasil: Ederson - Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro - Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus. DT: Tite.



Chile: Claudio Bravo - Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour - Pedro Pablo Hernández, Francisco Silva, Felipe Gutiérrez, Jorge Valdivia - Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Juan Antonio Pizzi.