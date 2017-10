Brasil vs. Chile EN VIVO. La selección chilena deberá derrotar a los garotos en uno de los decisivos partido por Eliminatorias Rusia 2018. De no conseguir una victoria en el estadio Allianz Parque, los actuales campeones de la Copa América podrían quedarse fuera de la competencia mundialista.



El Brasil vs. Chile se jugará este martes 10 de octubre desde las 6:30pm. y llega a Sao Paulo con todas las ganas y esperanzas de todo un pueblo que el pasado jueves vio como su selección derrotó 2-1 a Ecuador y seguir con vida en su camino a la clasificación del mundial de Rusia 2018.

Para el Brasil vs. Chile, los sureños no contarán con el volante Arturo Vidal para este importante partido por acumulación de tarjetas amarillas. Los chilenos van por un histórico triunfo o un empate que le asegure la clasificación directa o al menos el repechaje ante Nueva Zelanda.



Los jugadores de la selección chilena están con el ánimo a tope, tal como lo señaló el arquero y capitán mapocho Claudio Bravo, quien agregó que el triunfo ante Ecuador les ha dado la tranquilidad para afrontar su encuentro ante Brasil, aunque saben que será un partido difícil.

Tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018

Brasil, ya clasificada al Mundial de Rusia 2018, contará con Neymar en este partido ante Chile. La canarinha nunca ha perdido de local en una clasificatoria mundialista y está dispuesta a hacer respetar la casa en esta última fecha.



Juan Antonio Pizzi, DT de Chile, convocó al volante Esteban Pavez, quien milita en el Atlético Paranaense de Brasil, como reemplazo de Arturo Vidal para el Brasil vs. Chile. "Él se reincorporará a La Roja en Sao Paulo", contó el estratega.

Programación de la fecha 18 de Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: AFP)

Pizzi tendrá la difícil tarea de armar un mediocampo potente para detener el avance carioca en el Brasil vs. Chile, ya que tampoco contará con Marcelo Díaz, quien no fue convocado, y Charles Aránguiz sería la gran duda debido a una lesión que lo dejaría fuera del encuentro.



Chile se encuentra tercero de la clasificatoria con 26 puntos y de lograr un triunfo estaría dentro del Mundial. De empatar, tendría que esperar los resultados de los demás partidos de la última fecha de Eliminatorias Rusia 2018.



El Brasil vs. Chile se jugará desde las 6:30pm en el Allianz Parque y lo arbitrarán el ecuatoriano Roddy Zambrano asistido en las bandas por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.