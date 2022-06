Brasil vs. Corea del Sur EN VIVO vía ESPN ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso internacional de fecha FIFA, este jueves 2 de junio desde las 6:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN2, Star+(Star Plus), SporTV, NOW NET e Claro, Globo, Canais Globo y beIN SPORTS CONNECT. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la duda sobre la presencia de Neymar, debido a que sufrió una lesión en el pie en el entrenamiento del miércoles, Brasil chocará con Corea del Sur, en un duelo de preparación con miras al Mundial Qatar 2022. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Mundialista de Seúl.

¿A qué hora se juega el Brasil vs. Corea del Sur?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:00 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:00 a.m.

España: 1:00 p.m.

Brasil vs. Corea del Sur: canales del partido y cómo ver por TV

El Brasil vs. Corea del Sur será uno de los duelos más atractivos de la jornada en el mundo futbolístico. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Mundialista de Seúl y será transmitido en Sudamérica, con excepción de Brasil, por ESPN2 y Star+(Star Plus). En Brasil, la contienda se podrá ver por SporTV, NOW NET e Claro, Globo, Canais Globo, mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos en beIN SPORTS CONNECT.

Brasil vs. Corea del Sur: así llegan los equipos

El atacante del PSG francés abandonó resentido la práctica después de recibir un pisotón en una disputa del balón con los defensas Leo Ortiz y Danilo.

No obstante, el seleccionador brasileño, Tite, no descartó la presencia del delantero para el partido frente al cuadro asiático.

“Todo el mundo quiere jugar, pero los jugadores se recuperan cada uno a ritmo diferente” y por eso se esperará la evaluación médica para determinar su presencia o no en el compromiso, manifestó el entrenador durante la rueda de prensa previa, en Seúl.

Después de la salida de Neymar del equipo titular, su lugar fue ocupado por Vinicius Junior, que llega con el rótulo de figura tras marcar el gol de la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de Europa ante el Liverpool inglés.

El otro candidato a ocupar la plaza que pueda dejar Neymar es el exjugador del Barcelona, Philippe Coutinho, futbolista de confianza de Tite, quien dijo que estos partidos previos al mundial servirán para que los nuevos jugadores demuestren “su talento en el campo” con el objetivo de poder conquistar una plaza en la convocatoria final.

Brasil, que lideró la eliminatoria sudamericana de forma invicta, quedó en el Grupo G del Mundial de Catar junto a Suiza, Serbia y Camerún.

Para los surcoreanos, el del jueves es el amistoso de más fuerte de los cuatro que tienen agendados para este mes de junio. Después de Brasil, se las verán con Chile, Paraguay y Egipto.

Con un Estadio Mundialista de Seúl que se presume lleno hasta la bandera, el propio capitán de los ‘Taeguk warriors’ ha instado estos días a tratar de jugarle de tú a tú a Brasil, el rival de esta ristra de amistosos que más se acerca en intensidad de juego al nivel de sus rivales (Portugal, Ghana y Uruguay) en el difícil grupo que le ha tocado en Catar 2022.

Brasil vs. Corea del Sur: historial de enfrentamientos

Brasil 3-0 Corea del Sur | 2019 | Amistoso

Corea del Sur 0-2 Brasil | 2013 | Amistoso

Corea del Sur 2-3 Brasil | 2002 | Amistoso

Corea del Sur 1-0 Brasil | 1999 | Amistoso

Brasil vs. Corea del Sur: probables alineaciones

Corea del Sur: Kim Seung-gyu, Lee Yong, Kim Young-gwon, Kwon Kyung-won, Kim Jin-su, Jung Woo-young, Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong, Son Heung-min, Hwang Hee-chan y Hwang Ui-jo. DT: Paulo Bento.

Brasil: Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho o Vinicius Junior, Raphinha y Richarlison. DT: Tite.

Con información de EFE.