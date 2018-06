Brasil vs Croacia: La belleza carioca se apoderó del estadio Anfield en amistoso internacional [FOTOS]

Brasil vs Croacia es uno de los partidos más atractivos de este domingo de amistosos, donde las selecciones clasificadas al Mundial Rusia 2018 se preparan de la mejor manera para la competencia.



Brasil y Croacia se miden en el estadio Anfield de Liverpool (Inglaterra), donde miles de hinchas cariocas llenaron el recinto deportivo desde temprano.



El Brasil y Croacia significará, además, el regreso de Neymar a las canchas de fútbol tras 3 meses de lesión con su club el PSG.



El delantero, que no está para todo el partido, ingresaría en la segunda parte del Brasil vs Croacia , buscando ganar minutos de juego.